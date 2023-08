Antenna a Fresonara, giunta Paganini: “Società dovrà attivare nuova impgunativa”

“In riferimento alla vicenda “antenna Iliad” in frazione Fresonara di Arcola l’Amministrazione comunica che la recente ordinanza di sospensiva del TAR Liguria ha inquadrato una situazione che, ad oggi, è totalmente cambiata: il Comune di Arcola, come peraltro richiesto dallo stesso TAR Liguria, ha infatti chiuso il procedimento, dichiarando l’inefficacia della SCIA presentata da Iliad”. E’ quanto si legge in una nota della giunta guidata da Monica Paganini che sottolinea quindi che “La Società, se lo riterrà di interesse, dovrà attivare una nuova impugnativa. Nelle more di un’eventuale nuova impugnativa dinanzi al TAR, Iliad non può quindi procedere nell’esecuzione dei lavori. Occorre altresì evidenziare che come rilevato dal TAR, le argomentazioni che hanno indotto il Comune ad avviare il procedimento per la dichiarazione di inefficacia della Scia non risultano essere prive di fondamento giuridico e l’Amministrazione confida pertanto di dimostrare ulteriormente, di fronte al Giudice, la legittimità del suo operato”.

