Sabato 26 agosto alle 19.30 sulla splendida terrazza del Bar Dav’Vero in via Garibaldi 5/A a Porto Venere, Lamanu, progetto musicale di Manuela Cozzani alla voce, Gian Paolo Biciacci al piano, tastiere e voce, Manuel Picciolo al basso, armonica, flauto, loop e voce, accompagnerà il vostro aperitivo con un repertorio di musica italiana rivisitata e brani inediti. Per prenotazioni: 3486385483

