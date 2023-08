Bimbo ucraino con una gravissima malattia del midollo osseo salvato dai medici genovesi

Genova. Dall’età di cinque anni Aleksandr – il nome è di fantasia – soffriva di una gravissima patologia: il suo midollo osseo non era in grado di produrre sangue, per questo la sua vita dipendeva da continue trasfusioni. A Genova è arrivato dall’Ucraina, ospite di una comunità insieme alla mamma e alla sorellina mentre nel suo Paese era scoppiata la guerra. Con una complicazione ulteriore: un’epatite C che gli stava danneggiando il fegato e che richiedeva cure immediate, ostacolando la risoluzione definitiva della sua malattia ematologica. Oggi quel bimbo ha otto anni, sta bene e finalmente potrà condurre una vita normale grazie alla collaborazione tra i medici degli ospedali San Martino e Gaslini.

“Nel giugno 2022 siamo stati contattati dall’ospedale Gaslini per il trattamento dell’epatite cronica di questo bambino – racconta Edoardo Giannini, direttore della clinica gastroenterologica del policlinico -. Aleksandr era affetto da una rara forma di aplasia midollare che lo rendeva completamente dipendente da emotrasfusioni. E probabilmente è così che ha contratto il virus, virtualmente non presente in Italia a livello infantile. Per curare la sua malattia il bimbo necessitava di un trapianto di cellule staminali emopoietiche, ma il trattamento era possibile solo dopo aver eradicato l’epatite”.

