Calcio. Filadelli presenta il “nuovo” Pietra Ligure: “Vogliamo dire la nostra”

Pietra Ligure. Una stagione che sa un po’ di novità per i biancocelesti, promossi in Eccellenza ma per la prima volta dopo sette anni senza la presenza di mister Mario Pisano nell’ambiente. Ora in panchina c’è Matteo Cocco, un allenatore giovane e preparato con esperienze professionistiche alle spalle negli ultimi anni. Ma la direzione generale non è cambiata: ci sarà ancora Luca Filadelli.

Una figura importante per il sodalizio pietrese che sta osservando con attenzione l’evolversi delle giornate di preparazione. “Per adesso sta andando tutto per il meglio – dichiara – Non abbiamo avuto grossi problemi dal punto di vista fisico, nonostante il lavoro sfiancante a cui si sta sottoponendo la squadra. Stiamo gradualmente recuperando dopo tanti mesi un giocatore per noi fondamentale come Edoardo Rovere”.

