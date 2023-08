Calcio, questa sera Città di Savona nuovamente in campo: dal mercato attese ancora possibili novità

Savona. Un precampionato movimentato. Si potrebbe definire in questa maniera l’avvicinamento alla nuova stagione del Città di Savona, sodalizio decisamente vigile sia dentro che fuori dal campo. Questa sera i biancoblù, al “Marco Polo” di Andora, affronteranno l’ennesimo triangolare amichevole della loro pre-season: Imperia e Andora le avversarie con cui si confronteranno gli uomini di mister Frumento.

Sul fronte mercato invece, dopo gli arrivi di Domè, Leite e Bova, non sono da escludere ulteriori novità. Le prime uscite di Frumento ed i suoi, utili proprio per testare lo stato di forma della squadra, sembrerebbero aver convinto la società ad investire ulteriormente per poter rispettare i pronostici della vigilia.

