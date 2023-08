Caldo record, allarme anche per gli animali domestici: “Diversi cani sono già morti”

Liguria. L’ondata di calore che da giorni stringe tutta Italia in una morsa non accenna ad allentare la presa, e almeno sino a venerdì – che da previsioni sarà il giorno peggiore – sarà necessario armarsi di sopportazione e rimedi anti afa per resistere. E se in queste giornate da bollino rosso molto si parla dei consigli per le fasce di popolazione più fragile, e si ribadiscono le raccomandazioni generali per evitare di subire eccessivamente le conseguenze di temperature record, c’è un altro aspetto da tenere in considerazione quando si parla di caldo: l’impatto sugli animali domestici.

Anche cani e gatti (ma non solo) soffrono infatti le ondate di caldo, e in alcuni casi le conseguenze di un colpo di calore possono essere devastanti, addirittura mortali: “Ci sono stati già dei decessi – confermano dalla Croce Gialla, specializzata proprio nel soccorso di animali in città – A dire la verità, ci sono stati in giornate meno calde di queste da bollino rosso, perché la gente sottovaluta il caldo, e magari esce con i cani, senza sapere che loro percepiscono e accusano il calore molto più di noi. Invece il colpo di calore è frequente. Ci è capitato di arrivare troppo tardi, magari perché le persone arrivano a noi solo dopo tatnre chiamate o ricerche, magari perché non capiscono che il cane sta molto male. Quando arriviamo ci sono spesso anche i vigili de fuoco, somministriamo ossigeno, ma non sempre riusciamo a salvare l’animale”.

