Camogli: coppia soccorsa sul sentiero San Rocco-San Fruttuoso

Ancora una coppia di turisti che si incammina sul sentiero che da San Rocco di Camogli porta a San Fruttuoso. I turisti, certo attratti da un panorama fantastico con un golfo che, oltre i limiti dell’area marina, è percorso da centinaia di imbarcazioni di ogni tipo e grandezza. Poi le gambe lanciano segnali di insofferenza e il sole e il calore richiedono acqua e sali. Così nel timore di non riuscire a tornare alla base e passare la notte sul monte, si lancia un allarme che in genere costringe vigili del fuoco e soccorso alpino a estenuanti camminate sul monte. Questo in linea generale. Nel caso di oggi, la coppia godeva ottima salute ed ha percorso a piedi il sentiero assieme ai soccorritori.

,

» leggi tutto su www.levantenews.it