Coldiretti: “Rischio pesce contaminato dal Giappone ma la Ue vuole vietare la pesca a strascico”

Genova. Sono oltre 123mila i kg di pesce importati dal Giappone in un anno: meno dello 0,02% sul totale dei prodotti ittici che arrivano in Italia da tutto il mondo. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al 2022, resi noti in riferimento alla decisione del Governo di Tokyo di autorizzare lo scarico in mare dell’acqua radioattiva contenuta nella cisterne dello stabilimento Fukushima, devastato dal disastro nucleare del marzo 2011. Una decisione che sta avendo e avrà ripercussioni economiche importanti, la quale ha già provocato le proteste della Cina e il blocco da parte di Hong Kong delle importazioni di prodotti alimentari giapponesi.

“Lo sversamento di acqua radioattiva nel mare del Giappone – sottolineano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – è preoccupante sia dal punto di vista della salute che da quello ambientale, dal momento che impatta in maniera importante flora e fauna ittica. Come già evidenziato lo scorso luglio in apertura del Villaggio Contadino di San Benedetto del Tronto, oggi in Italia oltre un allarme alimentare a settimana riguarda il pesce straniero. Si parla di ben 63 notifiche, che rappresentano oltre l’86% di tutte quelle relative ai prodotti ittici consumati sul territorio nazionale durante l’anno. Un dato allarmante quello che emerge dall’analisi Coldiretti basata sulle elaborazioni del Sistema di allerta rapido (Rassf) del 2022”.

