Droghe, accordo tra Prefettura e Asl2 a sostegno dei giovani: consumo di stupefacenti già a 12 anni

Savona. E’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo di intesa tra Asl2 e prefettura di Savona per gli interventi a sostegno dei giovani che fanno uso di droghe. L’età del primo consumo di stupefacecnti negli ultimi anni si è abbassata ed è arrivata a 12-13 anni. Questi i dati riportati da Asl2.

Dopo una diminuzione legata alle restrizioni del periodo pandemico, si assiste a una risalita importante del consumo di sostanze illegali soprattutto tra i giovani. Nel 2021, il 5,7% dei maschi quindicenni aveva usato cannabis nell’ultimo anno per arrivare a oltre il 30% dei diciottenni. Nel 2022 il 63% delle undicenni si sentiva in pieno benessere psicologico e solo il 32% delle 15enni. Dato ancora più allarmante: il 76% delle quindicenni assume farmaci per sentirsi in pieno benessere.

