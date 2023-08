Inquilini senza parcheggio agli Scoglietti, il Comune di Lerici pronto a intimare la realizzazione di una nuova area di sosta alla proprietà

Da alcuni giorni gli inquilini del condominio di Via degli Scoglietti 26 sono alla ricerca di risposte e soluzioni per la sosta delle loro auto. Lo stabile in questione è quello che ospita ai piani inferiori il nuovo supermercato Sigma, nei pressi della galleria degli Scoglietti, lato Muggiano. Un paio di settimane fa, infatti, il sindaco di Lerici ha emesso, sulla base di una segnalazione dei Carabinieri, un’ordinanza che vieta la sosta delle auto e dei pedoni nell’area adiacente ai ponteggi che si trovano davanti alla facciata dell’ex mobilificio Maggiani proprio a causa del pericolo rappresentato dall’impalcatura, ritenuta non sicura.

L’ordinanza ha spinto la proprietà dell’area e dell’edificio e l’amministratore a scrivere una lettera ai condomini (tutti in affitto) per informarli del divieto di parcheggio, invitandoli a non utilizzare quello del supermercato (che chiederebbe centinaia di euro all’ora come risarcimento del mancato incasso) e sottolineando come, a causa della segnalazione di un solerte cittadino/condomino, ora tutti si debbano arrangiare a trovare parcheggio altrove. La zona, però, non offre molte opportunità di sosta e pertanto alcuni residenti si sono rivolti al sindaco Leonardo Paoletti, chiedendogli di affrontare il problema.

Gli uffici sono così andati a ritroso nell’archivio delle pratiche, risalendo sino a quella che riguarda il condominio di Via degli Scoglietti 26, per il quale peraltro nel lontano 2013 era stata richiesta l’attivazione di un progetto di social housing, che però non è mai decollato.

“Abbiamo effettuato le verifiche del caso – spiega a CDS il sindaco – e abbiamo a che fare con autorizzazioni che risalgono addirittura ai tempi dell’amministrazione Fresco. L’area adiacente all’impalcatura nella quale i condomini hanno parcheggiato sino a qualche giorno fa era sostitutiva di fatto di un parcheggio che la proprietà avrebbe dovuto realizzare sul retro dell’edificio. Nelle prossime ore formalizzeremo l’invito a individuare un’altra zona della proprietà in cui far sostare le auto dei residenti per il periodo di 45 giorni entro i quali dovranno tassativamente essere rimossi i ponteggi, risultati peraltro abusivi. Al contempo presenteremo alla proprietà una diffida affinché proceda al più presto con la realizzazione dell’area di sosta sul retro dello stabile. Nella vicenda – conclude Paoletti – coinvolgeremo anche la Provincia poiché la strada che transita lì davanti è provinciale e bisogna impedire che le auto vengano lasciate lungo la carreggiata, come già era avvenuto in passato con quelle dei lavoratori di Fincantieri”.

La vicenda rimane intricata, ma almeno i condomini ora possono intravede un barlume di luce in fondo al tunnel.

L’articolo Inquilini senza parcheggio agli Scoglietti, il Comune di Lerici pronto a intimare la realizzazione di una nuova area di sosta alla proprietà proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com