Inquinamento, a Genova due superamenti della soglia di ozono: ecco gli effetti sul sistema respiratorio

Genova. Ancora due superamenti della soglia d’informazione di ozono a Genova. Ieri la centralina di via Ungaretti a Pegli ha registrato una concentrazione di 186,46 microgrammi per metro cubo alle 12.00 e 180,83 microgrammi per metro cubo alle 15.00. La soglia di legge è fissata a 180 microgrammi per metro cubo.

Di conseguenza sono scattati gli avvisi sui pannelli luminosi in città che invitano a “limitare l’esposizione”. L’ozono è infatti un gas in grado di irritare il sistema respiratorio, con effetti anche dolorosi in caso di esposizioni prolungate, ridurre la funzione polmonare e quindi appesantire l’attività fisica all’aperto, aggravare l’asma e altre patologie respiratorie. È potenzialmente dannoso per persone, animali e piante.

