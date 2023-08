Iren Genova Quinto, ottimo piazzamento nella final eight Under 16

Genova. Il quinto posto nazionale, risultato di assoluto rilievo, e il titolo di capocannoniere delle finali a Tommaso Carrazza. Sono i risultati dell’Iren Genova Quinto alla final eight Under 16 di Napoli, che si è chiusa nei giorni scorsi.

“È sempre una grandissima emozione poter partecipare ad una manifestazione come le finali nazionali – commenta il tecnico dei biancorossi Marco Trucco -. Siamo arrivati a Napoli consapevoli del fatto che due squadre, Posillipo e Lazio, sarebbero state le favorite. Per il resto sapevamo di affrontare ottime squadre con grandi individualità e che sarebbero state tutte partite giocate punto a punto ed in molti casi decise da episodi. Rompere il ghiaccio non è mai facile, in più il sorteggio ci ha messi di fronte nuovamente la Roma Vis Nova replicando la finale scudetto dello scorso anno. La tensione era tanta e i ragazzi avevano voglia di riscatto. Siamo entrati in acqua un po’ tesi e contratti subendo subito gli avversari che hanno chiuso a metà gara sopra di due gol. La reazione nel terzo e quarto tempo è stata importante e siamo venuti fuori con una grande prestazione che ci ha permesso di portare a casa tre punti fondamentali”.

