La rassegna “Il suono del tempo” tocca Riomaggiore

Sabato 26 agosto sul sagrato della chiesa di S. Giovanni a Riomaggiore si terrà un concerto di Gianluca Campi, virtuoso della fisarmonica di origini genovesi ma spezzino d’adozione. Campi nella sua lunga carriera artistica ha vinto numerosi campionati, di cui il primo e il secondo rispettivamente a soli dodici e tredici anni…in tale occasione Wolmer Beltrami rilasciò su di lui un giudizio entusiastico, definendolo enfant prodige e il Paganini della fisarmonica. Nell’anno 2000 vince ad Alcobaça in Portogallo il trofeo mondiale. Lunga è la lista delle sedi concertistiche in cui si è esibito come solista, come camerista col Magnasco Quintet, in duo con Claudio Cozzani e come solista con orchestra: in tale veste ricordiamo la collaborazione col Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Nicola Piovani. Campi detiene un altro primato: quello di risultare l’unico finora ad aver suonato in concerto fuori dalle mura vaticane la fisarmonica liturgica M. Dallapé. A Riomaggiore il pubblico potrà ascoltare un programma dal titolo Da Vivaldi a Piazzolla, che prevede musiche di Vivaldi, Bach, Paganini, De Sarasate, Brahms, Morricone, Rota e Piazzolla. Il concerto si inserisce nella Rassegna estiva Il Suono del Tempo, ideata e organizzata dall’Associazione Musicale César Franck. L’ingresso al concerto, ore 21.15, è libero.

Prossimi concerti:

mercoledì 30 agosto ore 21.15

Santo Stefano di Magra Chiesa Santo Stefano Protomartire Luciano Zecca organo

sabato 9 settembre ore 21.15 Pontremoli Concattedrale S. Maria Assunta Giancarlo Parodi organo

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com