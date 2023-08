Lio e il suo “Club Girl Tour “alla Bussola di Marina di Pietrasanta

Sabato 26 agosto 2023, Lio, con il suo imperdibile Club Girl Tour accende la notte della riviera versiliana, alla Bussola di via Roma 44 di Marina di Pietrasanta. Club Girl è il nuovo singolo di Lio, che apre la strada a un nuovo percorso artistico: il giovane cantautore torinese ha scelto di presentare così il nuovo progetto che ha coccolato a lungo, dopo un allontanamento voluto e cercato dalle scene, per ritrovare una nuova consapevolezza e una rinnovata maturità artistica.

Il brano che titola il Tour di successo dell’estate 2023 è un’istantanea che iconizza la regina dei locali notturni, quella ragazza che sa bene come attirare su di sé l’attenzione, mostrandosi libera e sicura della propria bellezza: “Ho voluto idealmente ritrarre la Club Girl, quel genere di ragazza che in discoteca, allegra e spensierata, cerca il divertimento senza vincoli o legami. Una ragazza che, probabilmente diventerà presto una donna, risoluta e diversa, ma che in questo momento cerca di assaporare la vita con leggerezza. Per il lavoro che faccio, mi trovo spesso circondato da queste ragazze e mi piace l’idea di dedicare loro un brano ritmato e da ballare. È un fotogramma, un fermo immagine di un capitolo, di una stagione spensierata e libera. Il mondo femminile mi affascina, nelle donne c’è tanto da scoprire, un mondo. In questo Tour estivo porto la voglia di condividere il mio nuovo percorso e sono davvero felice dell’accoglienza del pubblico: il modo in cui balla con me sulle note di Club Girl, è gioia pura, in uno scambio bellissimo di energia e voglia di vivere”.

