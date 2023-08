Meteo, lunedì il ribaltone: shock termico, ciclone e rischio temporali forti in Liguria

Liguria. Arriverà tra domenica e lunedì il vero cambiamento meteo in Liguria. E sarà una doccia fredda rispetto al caldo esasperante di questi giorni: anzitutto per il brusco calo delle temperature – oltre 10 gradi in meno in poche ore – ma anche per le conseguenze di un vero e proprio ciclone dagli effetti ancora imprevedibili che si formerà sul Mediterraneo occidentale e creerà problemi anche alla navigazione, con un possibile stop ai traghetti nel periodo degli ultimi rientri di massa.

Dopo la cosiddetta tempesta Betty che ha flagellato nelle scorse ore l’Irlanda, anche alle nostre latitudini lo scontro tra l’aria fresca in arrivo dall’Atlantico e la massa d’aria calda africana portata dall’anticiclone potrebbe deflagrare in fenomeni particolarmente violenti. Diversi sono ancora gli elementi di incertezza, ma una cosa è certa: la prossima settimana inizierà in modo totalmente diverso, facendoci dimenticare del tutto la canicola estiva.

