Piazze, cortili e la Maggiolina diventano cinema per la rassegna cinematografica “Le notti da Oscar”

“Le Notti da Oscar. Il Cinema all’aperto in piazze, cortili e giardini della città” è la rassegna cinematografica organizzata dal Comune della Spezia e dai Servizi culturali che offre gratuitamente alla cittadinanza la visione di film premiati con Oscar e che porta i grandi film in alcuni angoli della città: piazze, cortili e al Parco della Maggiolina.

Una rassegna eterogenea e interessante per tutte le generazioni organizzata dai Servizi Culturali della Spezia, in particolare dalla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”. Il programma prevede la proiezione di cinque capolavori del cinema, ovvero “La forma dell’acqua”, “Coco”, “Tre manifesti a Ebbing Missouri”, “Toy Story 4”, “Bohemian Rapsody”, tutti organizzati in serate diverse e in quattro location messe a disposizione dal Comune.

