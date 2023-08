‘Santa’: i tre motivi per cui Frisinghelli resta in carcere

Sergio Frisinghelli, l’omicida del 35 enne Alessio Grana, a seguito di un diverbio avvenuto sabato sera nel quartiere di San Siro a Santa Margherita Ligure, resta in carcere per omicidio volontario. Per il giudice, l’omicida non avrebbe dovuto aprire la porta di casa, ma chiamare i carabinieri; poi c’è la presenza “sospetta” di quel coltello lasciato a portata di mano; infine sarebbe bastato un solo colpo inferto alla vittima per difendersi e metterlo in fuga.

Altri elementi sulla dinamica potranno scaturire dall’autopsia. Poi a stabilire la verità sarà il dibattito processuale.

