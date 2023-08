Violenta l’ex compagna, poi si barrica in casa e minaccia di appiccare il fuoco: arrestato

Genova. Un’escalation di violenza culminata in uno stupro e in un tentativo di appiccare un incendio. Un anno di minacce, abusi e soprusi, finiti con un arresto. Il racconto dell’orrore, narrato dalla donna che per mesi lo ha vissuto in prima persona, arriva da Sestri Ponente: è qui che domenica mattina i poliziotti delle volanti e del commissariato di Cornigliano sono intervenuti per arrestare un cittadino del Marocco di 27 anni, fermandolo prima che potesse dare fuoco all’appartamento in cui si era barricato.

A rivolersi alla polizia è stata la donna, una quarantenne che agli agenti ha riferito di essere appena fuggita dalla sua abitazione. All’interno, spiega, c’è l’uomo che qualche ora prima l’ha costretta a un rapporto sessuale, picchiandola e minacciandola dopo che lei gli aveva chiesto, per l’ennesima volta, di lasciarla in pace e di uscire dalla sua vita.

