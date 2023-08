“Voglio i soldi”, persecuzioni e minacce di morte alla sorella dai domiciliari: denunciato 50enne

Genova. Telefonate a ogni ora del giorno e della notte, insulti e minacce di morte per chiedere soldi. Un incubo, quello vissuto da una genovese, perseguitata dal fratello agli arresti domiciliari. Continue richieste di denaro condite di violenza che hanno spinto la donna a rivolgersi ai carabinieri.

Dell’indagine si sono occupati i militari della stazione di Nervi, che hanno raccolto la testimonianza della vittima. La donna ha riferito che il fratello a gennaio ha iniziato a chiedere denaro in modo insistente, telefonandole sul cellulare e a casa e minacciandola, allargando le persecuzioni anche al marito e ai figli. Richieste pressanti, insistenti, degenerate in alcuni casi in minacce di morte al rifiuto di consegnare i soldi.

» leggi tutto su www.genova24.it