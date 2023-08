Arrivano i temporali, Bruzzone (Lista RossoVerde): “Ritardi preoccupanti nella cura dei fiumi”

Genova. “A quanto si apprende dai tecnici l’estate volge al termine, e tra domenica e lunedì arriverà su Genova una perturbazione piuttosto preoccupante. Il tema dei corsi d’acqua è stato oggetto da parte nostra, sia in sede comunale sia nei diversi municipi grazie in particolare all’aiuto delle colleghi e dei collegi della Val Bisagno, di molta attenzione. Tracciando un percorso abbiamo chiedo in autunno una commissione sul tema della cura dei fiumi, svoltasi poi a febbraio in modo totalmente superficiale, a nostro giudizio, da parte della Giunta Bucci, infatti ne abbiamo chiesto l’aggiornamento, mai convocato. Poco prima della chiusura del Consiglio Comunale abbiamo anche presentato una interrogazione a cui è seguita la consegna del cronoprogramma dei lavori”.

A dirlo Filippo Bruzzone Capogruppo della Lista RossoVerde in una nota stampa diffusa in mattinata. “E qui sorgono i dubbi più preoccupanti: chiediamo di intervenire da mesi e i lavori si svolgono sostanzialmente in ritardo, solo alle foci dei fiumi e in larga parte solo per le cosiddette erbe infestanti – attacca Bruzzone. La cura del fiume è ben altro, non una ruspa senza cognizione di causa in un alveo. Cosa succede più a monte? I sedimenti posti agli argini rimarranno lì? I cannetti abbattuti ma non asportati?”

