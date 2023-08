Bonaccini domenica sera alla Festa dell’Unità del Limone

Da stasera fino a domenica 27 si terrà la 29° storica Sagra del Muscolo organizzata dal PD Melara al Campetto del Limone “Lina Fratoni”. Tanti ospiti e ottima cucina.

Domenica 27 alle ore 21 sarà ospite della Festa, il Presidente Nazionale PD e Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Lunedì 28 agosto la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein è in Liguria per l’estate militante del PD. Schlein sarà alle 18 in provincia di Imperia alla Festa de L’Unità di Camporosso e alle 21.30 alla Festa de L’Unità di Riva Trigoso.

Domenica 27 Stefano Bonaccini sarà a Genova alle ore 18, alla Festa de L’Unità a Sant’Eusebio, e alle ore 21 a Spezia alla Festa organizzata nel quartiere del Limone

