Continua la protesta nel carcere di Marassi: alcuni detenuti isolati per scabbia

Genova. Continua la protesta nel Carcere Mabrassi di Genova, ripresa alle 23,30 di ieri sera per il quarto giorno consecutivo, ed è durata circa un’ora. Stavolta è il reparto Alta Sicurezza dove sono ristretti detenuti per associazione mafiosa.

A darne comunicazione è il Segretario Regionale della Uil Pa Penitenziari, Fabio Pagani, che precisa: “La protesta continua e non ci sembra che ci siano stati risvolti positivi in merito al servizio, anzi sembra che a peggiorare la situazione sia anche la carenza di fondi per l’acquisto di materiale come quello elettrico, di muratura, mancano addirittura le lenzuola per il cambi, ovvero sembrano esauriti i fondi per la Manutenzione Ordinaria Fabbricati – commenta – la situazione di degrado e di pericolo per l’incolumità degli operatori che si registra negli istituti penitenziari del Paese è davvero inaccettabile e giunta a un punto di non ritorno se non si avvia immediatamente un piano di manutenzione straordinaria delle strutture”.

