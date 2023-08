Il cane guida può entrare, il cane assistenza no: ragazza disabile resta fuori dall’Acquario di Genova

Genova. Una ragazza disabile ha denunciato ai media di essersi vista negare la possibilità di entrare con il suo cane all’Acquario di Genova. La storia ci è stata raccontata da Giovanni Gravili, presidente dell’associazione I nodi d’amore e referente parlamentare per le tematiche sulla disabilità.

I cani all’Acquario di Genova non possono entrare per regolamento. E’ concessa una deroga soltanto ai cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti. Il cane di Vanessa, la ragazza protagonista della vicenda, invece, è definito “cane assistenza”. La malattia di cui soffre Vanessa è la sindrome di Pots, sindrome da Tachicardia Ortostatica Posturale: chi ne soffre perde coscienza all’improvviso e può cadere e ferirsi.

