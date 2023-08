“La Via dei Monti o de Pontremolo” approda a Brugnato: mercoledì la presentazione della guida di Federico Chiodaroli

Riprendono le presentazioni, dopo la pausa di Ferragosto, della guida di Federico Chiodaroli dedicata alla Via dei Monti o de Pontremolo, percorso medioevale da Levanto alla Lunigiana dove si univa alla Via Francigena.

Chiodaroli, nella vita valida guida escursionistica residente a Levanto, appassionato dei sentieri che dall’entroterra portano alla riviera ligure, si è cimentato nel periodo del Covid nella realizzazione di una guida che raccontasse il percorso, corredata di immagini, curiosità, tappe e punti di sosta lungo la traversata. Un sorta di ritorno al passato attraverso la conoscenza dei luoghi e delle persone che abitano la montagna.

La presentazione avrà luogo mercoledì 30 agosto con inizio alle 18.30 presso la base nautica del Centro Sport Avventura di Brugnato ubicata in località Canà de Razze vicino al casello autostradale.

Per chi lo desidera possibilità di cenare presso la struttura previa prenotazione come indicato nella locandina.



» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com