Montefiori punta il dito contro il degrado nel Levante cittadino e all’Umbertino

Il consigliere comunale del Partito democratico Andre Montefiori ha presentato nei giorni scorsi due interpellanze per chiedere contro all’amministrazione dello stato in cui si trovano il Levante cittadino e il quartiere Umbertino.

“I cittadini dell’estremo Levante sono stati, negli ultimi tre anni, penalizzati dai lavori senza fine su Viale San Bartolomeo, motivo di

rallentamenti del traffico e rischi per la sicurezza della viabilità. Di fronte a una simile situazione, sarebbe stato opportuno dedicare a questo pezzo di città una particolare attenzione in termini di manutenzioni e cura del territorio, ma l’amministrazione comunale si conferma sorda alle richieste e ai problemi delle zone periferiche della città”, afferma Montefiori.

“I marciapiede lato monte, nel tratto di Viale San Bartolomeo tra Porto Lotti e i Cantieri Baglietto, e in parte fino a Muggiano, sono nei fatti impercorribili a causa del mancato taglio, da mesi, della vegetazione che li invade, e questo induce le persone a scendere per passare a bordo carreggiata, con evidente pericolo per la propria incolumità”. Montefiori chiede quindi all’amministrazione “se e quando il

problema sarà risolto, chiedendo inoltre di incrementare i tagli del verde stradale nelle zone esterne al centro urbano, assolutamente

insufficienti per avere un livello di decoro e sufficienza accettabili”.

“La parte nord della città, in particolare il Quartiere Umbertino – prosegue Montefiori nella seconda interpellanza, è spesso all’attenzione dei cittadini per questioni attinenti la cura, il decoro, il controllo sulla correttezza dei comportamenti rispetto a norme e regolamenti comunali. Ma non esiste, come già auspicato e sollecitato, un progetto per affrontare in maniera organica le principali questioni aperte da tempo, in particolare il rispetto della legalità, del decoro urbano e della progressiva desertificazione commerciale. Occorre adoperarsi per un processo di unione tra il centro storico tradizionale e quello, altrettanto importante, rappresentato dall’Umbertino, che ha origine dalla nascita dell’Arsenale e merita di essere valorizzato proprio per la storia che rappresenta. L’asse di Corso Cavour deve trovare continuità di pregio dai giardini storici sino a Viale Aldo Ferrari, zona nella quale domina un liberty particolarmente interessante: è l’idea di un “Grande Centro”.

Montefiori rileva numerose criticità che vanno dal decoro all’assenza di parcheggi per residenti, passando per l’interruzione dei lavori di riqualificazione di alcuni immobili comunali alle condizioni degli arredi e delle strade, ritenute genericamente non sufficientemente pulite e curate.

In conclusione il consigliere Pd chiede se l’amministrazione abbia in mente soluzioni e chiede conto dei controlli che vengono effettuati per il rispetto delle norme.

