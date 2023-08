Monterosso: la mancanza d’acqua e la collaborazione dei cittadini

Dal Comune di Monterosso

In risposta all’attuale situazione di crisi idrica che sta impattando il nostro amato Comune di Monterosso, il Sindaco Emanuele Moggia si è rivolto alla comunità in un importante aggiornamento per condividere informazioni cruciali sulla situazione, sulle cause sottostanti e sulle misure intraprese dall’Amministrazione comunale.

Il Sindaco Moggia ha spiegato che la carenza d’acqua è stata causata da un malinteso nella distribuzione dell’acqua, con conseguente interruzione dell’energia e fermo delle pompe dell’acquedotto. Questa situazione ha portato a uno svuotamento progressivo dei serbatoi, creando una sfida critica per il rifornimento idrico in tutta la comunità.

