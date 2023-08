Paolo Cognetti presenta “La felicità del lupo” a Framura

Sabato 26 Agosto alle ore 21,30 in località Costa di Framura si terrà la presentazione del libro “La felicità del lupo” di Paolo Cognetti (Einaudi, 2021). Sarà presente l’Autore in dialogo con Mauro Bersani, Editor Einaudi.

Paolo Cognetti è nato a Milano nel 1978. Tra i suoi libri: Sofia si veste sempre di nero (minimumfax 2012), Il ragazzo selvatico (Terre di mezzo 2013) e Senza mai arrivare in cima (Einaudi 2018 e 2019). Nel 2021 ha curato L’Antonia su Antonia Pozzi (Ponte alle Grazie). Sempre nel 2021 esce, sia come film-documentario sia in forma di podcast, Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord. Con Le otto montagne (Einaudi 2016 e 2018), che è stato tradotto in oltre 40 paesi e dal quale è stato tratto un film premiato a Cannes nel 2022 e nel 2023 il film si aggiudica il David di Donatello, ha vinto il Premio Strega, il Prix Médicis étranger e il Grand Prize del Banff. Per Einaudi ha pubblicato anche La felicità del lupo (2021 e 2023). (da Einaudi Autori)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com