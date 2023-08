Rapallo: piscina, entro dicembre via ai lavori da 2.500.000 euro

Dalle parole ai fatti. Grazie in gran parte al dinamismo dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e agli uffici tecnici. Giovedì sera in Consiglio comunale verranno approvati i lavori previsti per l’anno in corso. Tra questi la riqualificazione della piscina del Poggiolino che dovrà iniziare entro dicembre. Il costo dei lavori previsti è di 2.500.000 euro di cui 1.600.000 messi a disposizione dalla Regione. Somma importante; un tassello che va ad aggiungersi ai tanti del mosaico costruito dall’amministrazione di Carlo Bagnasco. Per altro l’attività agonistica svolta dalla Rapallo Nuoto e Pallanuoto è notevole, costellata di successi e ad essa si affianca quella svolta in varie forme e dedicata al pubblico.

» leggi tutto su www.levantenews.it