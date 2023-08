Ritorna la prima squadra del Basket Canaletto

Buona notizia per la rinomata società sportiva Basket Canaletto. Dopo un periodo di attività focalizzata esclusivamente sul settore giovanile e sul campionato amatoriale UISP, il club ha infatti preso la decisione di tornare in azione anche con la sua prima squadra. In stretta collaborazione con il comune di Riccò, che ha gentilmente messo a disposizione il palazzetto destinato ad essere l’arena ufficiale per le partite casalinghe, la dirigenza del Canaletto e un gruppo di appassionati cestisti hanno unito le forze per rendere realtà questo ambizioso progetto.

La squadra avrà il suo punto di partenza nella Seconda Divisione Ligure (precedentemente nota come Promozione). Una delle sorprese più entusiasmanti è l’arrivo del duo formato da Filippo De Ferrari, che assumerà il ruolo di allenatore, e Mario Converso, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com