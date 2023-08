‘Santa’: “Le Vibrazioni”, concerto del 5 settembre annullato

Da Andrea De Martini

Siamo spiacenti di comunicare che per cause estranee alla nostra volontà ma riconducibili a motivazioni tecnico-logistiche subordinate alla safety dell’evento emerse a seguito di alcune richieste extra contrattuali difficilmente attuabili nella location oramai individuata da mesi, il concerto de Le Vibrazioni in programma il prossimo 5 settembre non avrà luogo.

Ci scusiamo con i fans della band e con il Comune di Santa Margherita Ligure con il quale ci siamo già attivati per calendarizzare un altro concerto.

