Allerta arancione, il Comune di Riomaggiore chiude i sentieri

In considerazione dell’allerta arancione per temporali lanciata dalla Protezione civile regionale a partire dalle 7 di domenica 27 agosto, il sindaco del Comune di Riomaggiore Fabrizia Pecunia ha emesso un’ordinanza che sarà in vigore per tutta la durata dello stato di allerta e che prevede:

La rimozione delle auto parcheggiate ne11’abitato di Riomaggiore lungo Via del Santuario e Via Colombo, con collocamento delle stesse lungo via De Gasperi e la Strada Provinciale ove ci siano stalli liberi, non interferenti con il transito dei mezzi di soccorso; Il divieto di acceso ai fornitori nelle Apu di Riomaggiore e Manarola; La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a partire da 60 minuti prima de11’orario di inizio dello stato di allerta arancione; La chiusura di tutti gli esercizi commerciali con accesso dalle strade ricavate sulle coperture dei Torrenti Rio Maggiore, Rio Finale e Rio Groppo, ad esclusione delle attività dotate di uscita di sicurezza su strade poste a quote superiori rispetto a11’ingresso principale; L’interruzione di tutte le attività in alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari; Di non soggiornare nelle abitazioni situate in aree riconosciute a rischio inondazione ed a rischio frana; La chiusura di tutti i sentieri comunali, fino a nuovo e contrario avviso; Sono vietate le visite turistiche; Il divieto di accesso ai bus turistici e Ncc sul territorio comunale e divieto di fermata nell’area in loc. Acquarino; Il divieto di attracco al molo di Riomaggiore e di Manarola; Di evitare di attraversare ponti o passerelle oppure avvicinarsi ai canali ed ai rii; Nel caso di situazione critica, di seguire le indicazioni dei volontari di Protezione Civile oppure di raggiungere un luogo

