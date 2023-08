“Donne di potere, il potere delle donne”, annullato l’evento a Monterosso

“Purtroppo, a causa delle attuali condizioni meteorologiche e dell’allerta arancione in corso, siamo costretti a comunicare con rammarico l’annullamento dell’evento “Donne di potere, il potere delle donne”, originariamente programmato per il 27 agosto 2023, presso il Molo dei Pescatori alle ore 21″. Lo rende noto il Comune di Monterosso in una nota.

“Nella terza serata, che sarebbe stata condotta con entusiasmo dalla rinomata giornalista Tiziana Ferrario, avremmo dovuto esplorare il tema cruciale della parità di genere in Italia.

