Funivia forte Begato, lunedì 18 l’assemblea pubblica. Comitati preparano la contestazione: “Manovra di facciata”

Genova. Prosegue la corsa dell’amministrazione civica genovese verso la realizzazione del progetto della funivia di Forte Begato, l’infrastruttura che collegherà i monti sopra la città con Principe, sorvolando il quartieri di Lagaccio, Granarolo e Oregina. Dopo l’uscita del progetto, in programma la prima assemblea pubblica convocata dal Comune per presentarlo alla popolazione: appuntamento fissato a lunedì 18 settembre, ore 15.30, presso Sala Chierici della Berio.

Una location e una modalità che per non sono state gradite dagli attivisti del comitato ‘Con i piedi per terra’, composto da residenti e simpatizzanti, che da mesi sta lottando per fermare un’opera considerata “Inutile e costosa, pensata per i turisti e non per i genovesi“. “Dopo quasi due anni dal lancio del progetto della Funivia Stazione Marittima – Forte Begato, gli abitanti di Lagaccio, Oregina, San Teodoro e Granarolo ancora aspettano chiarimenti dal Comune e dagli uffici competenti – si legge nella nota stampa diffusa oggi – la tanto attesa Assemblea Pubblica per parlare del progetto della funivia si svolgerà in centro e in una sala con soli 90 posti“.

