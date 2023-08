Gianluca Campi e la sua fisarmonica deliziano il pubblico nella sede della Fondazione FS

Serata musicale ieri sera all’interno della sede della Fondazione FS alla Spezia, dove è stato organizzato l’evento con la direzione artistica di Carlo Casabianca. Di scena il famoso concertista di fisarmonica Gianluca Campi. Un concerto per fisarmonica sola con vari autori, da Vivaldi a Paganini, Rossini, per arrivare al grande Astor Piazzolla. È stata una serata veramente emozionante, nella bellissima location dei rotabili storici. Il pubblico ha apprezzato molto, sia la location, che il musicista di livello internazionale. Una prima assoluta, nella pancia dei locomotori storici, all’interno della sala conferenze. Serata organizzata dalla “Associazione Treni Storici della Spezia”, in collaborazione con “Fondazione FS Italiane”.

