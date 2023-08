Maxi tamponamento in galleria sulla A26 con cinque auto coinvolte: code e disagi

Genova. Maxi tamponamento questo pomeriggio sulla A26, dove, nel tratto compreso tra Masone e Ovada, cinque autovetture sono entrate in collisione all’interno della galleria Montà.

Immediata la macchina dei soccorsi con vigili del fuoco e ambulanza allertate e giunte sul posto, dove per fortuna non si sono verificati feriti gravi, solo qualche medicazione e nessun ricovero all’ospedale. Sul posto anche in tecnici di Autostrade per l’Italia che hanno messo in sicurezza la zona, permettendo alla viabilità di scorrere, benchè su di una sola corsia in direzione di Alessandria.

