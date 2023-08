Nebbia Colomba: “Ampliare gli orari di apertura della biblioteca di Lerici”

“Il grande sociologo spagnolo Manuel Castells dice che il futuro delle città va giudicato dal modo in cui vivono i propri figli. Se applichiamo questo criterio a Lerici il nostro comune non ne esce benissimo. Nell’ottobre 2022, su segnalazione di diversi studenti, avevamo presentato una mozione per ripristinare i tagli all’orario della biblioteca di Lerici e dotarla di postazioni per co-working, preceduta da una raccolta firme, che fu bocciata dalla maggioranza nonostante i costi contenuti.

Le politiche giovanili, diciamo per la fascia 18-30, sembrano ridursi alla “festa dei diciottenni” in cui il comune per ora ha speso circa 1.500 euro per regalare testi della Costituzione e del Galateo tra 2022 e 2023 e 1.400 euro solo di affitto della terrazza dove si è svolta la festa nel 2023. Tutto verificabile nelle determine dell’Albo pretorio.

