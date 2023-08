Ripartito l’incendio nel ponente savonese: le fiamme raggiungono le alture di Ceriale

Borghetto/Ceriale. Si complica la situazione per l’incendio nel ponente savonese. Intorno alle 20.30 le fiamme, che nel tardo pomeriggio sembravano ormai domate grazie all’intervento dei Canadair, hanno ripreso vigore e si sono estese alle alture sopra Ceriale.

Fortunatamente non ci sono pericoli per le abitazioni. Nel momento in cui scriviamo, comunque, la situazione è fortunatamente sotto controllo. Sul posto operano 15 unità dei vigili del fuoco e 17 volontari antincendio. Domattina intorno alle 7 riprenderanno i lanci da parte dei mezzi aerei.

