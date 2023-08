Sale il numero di bambini colpiti dal rotavirus: in una settimana 66 casi e due ricoveri

Come preannunciato, cresce il numero dei casi accertati di gastroenterite tra i bambini colpiti da rotavirus.

Dopo i 9 accessi nella giornata di domenica 20 agosto, al Pronto soccorso dell’ospedale della Spezia sono stati registrati da lunedì 21 a venerdì 25 altri 57 casi di bambini con sintomi gastroenterici.

In totale gli accessi con questa sintomatologia sono stati 66 e di questi 13 sono stati testati nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22. In tutti i campioni è stata riscontrata positività a rotavirus. Solamente due bimbi sono stati ricoverati in Pediatria, mentre gli altri sono stati rinviati a domicilio.

Tutti i casi confermati sono stati notificati alla struttura di Igiene e Sanità pubblica di Asl 5 che sta procedendo a completare l’indagine anamnesistica-epidemiologica per comprendere le dinamiche di contagio, inizialmente attribuito all’aver fatto il bagno nella acque lericine, ipotesi che però non ha trovato riscontro dalle analisi svolte dai tecnici ci Arpal.

