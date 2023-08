Sanità, con l’emergenza caldo decessi in calo rispetto agli anni scorsi

Genova. Con il cambiamento delle condizioni meteorologiche che viene indicato dai previsori a partire dalla giornata di domani, cessano le situazioni di rischio legate agli effetti delle ondate di calore.

“Negli ultimi dieci giorni – spiega Angelo Gratarola, assessore alla Sanità di Regione Liguria – abbiamo assistito a temperature elevate e sopra la media. In questo quadro il sistema sanitario ha retto, nonostante si siano verificati picchi di affollamento nei pronto soccorso della Liguria nelle giornate più calde. Gli accessi per patologie correlate al caldo sono oscillati nell’ultima settimana tra i 20 e i 40 al giorno in tutta la Liguria. Abbiamo monitorato la situazione in tempo reale e possiamo dire che la risposta del sistema sanitario è stata positiva”.

