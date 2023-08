Siccità, Mai (Lega): “Destinare per due anni il Fondo Strategico Regionale ai comuni in emergenza idrica”

Liguria. Destinare per due anni il Fondo Strategico Regionale ai comuni in emergenza idrica. E’ la proposta di Stefano Mai, capogruppo Lega in Regione Liguria.

“La siccità sta colpendo duramente anche la Liguria. I problemi maggiori si riscontrano soprattutto nei piccoli comuni dell’entroterra, mentre alcune città rivierasche sono alle prese con il cuneo salino. In alcuni casi poche decine di migliaia di euro potrebbero essere sufficienti ai comuni in difficoltà, per far fronte all’emergenza idrica, con interventi quali, ad esempio, il ripristino di acquedotti, la realizzazione di pozzi o la captazione di nuove sorgenti. Ho scritto al presidente Toti, chiedendo che gran parte del Fondo Strategico venga utilizzato, di qui ai prossimi due anni, per risolvere i problemi di carenza d’acqua dei comuni”.

