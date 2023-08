Rapallo. È il Tigullio la zona più colpita finora dal maltempo in Liguria con 62 millimetri in un’ora a Rapallo, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi.

La pioggia mista a grandine ha determinato allagamenti a Rapallo in via Mameli e in corso Italia nonostante i lavori che avrebbero dovuto prevenire simili conseguenze. Si dovrà verificare se le pompe non hanno funzionato e, in tal caso, perché. Sul posto l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio.

