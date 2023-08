Allerta arancione, tempesta di fulmini e nubifragio a Genova: raffica di sottopassi allagati

Genova. Erano previsti e sono arrivati. I forti temporali in risalita dal mare hanno iniziato a colpire Genova con un nubifragio che ha già creato i primi effetti in serata con forti piogge e a tratti anche grandine. Resta in vigore fino alle 15.00 di lunedì 28 agosto l’allerta arancione su tutta la regione. E proprio le ore notturne tra domenica e lunedì si configurano come le più critiche dell’intera ondata di maltempo.

A Genova la polizia locale ha chiuso il sottopasso di via Milano, impraticabile perché allagato. Altri allagamenti si registrano in piazzale Parenzo, nella rotatoria di via San Giovanni d’Acri a Cornigliano e in via Canevari, a Sampierdarena in piazza Montano e via Degola. Chiuso il sottopasso di Staglieno, problemi anche in corso Torino. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti in città e frane nell’entroterra. Centinaia di fulmini sono caduti in mare illuminando il cielo davanti alla città.

