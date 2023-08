Calcio/ Sorride il Genoa, male la Samp: il fine settimana calcistico

I primi tre punti il Genoa li prende all’Olimpico battendo 0-1 la Lazio giocando una grande partita: la rete è stata realizzata da Retegui al 16’ del primo tempo. Il primo gol dell’attaccante italo-argentino è avvenuto su una respinta di Provedel. Per Gilardino il cambio di modulo con Malinovski a ridosso delle due punte e in difesa spazio Vasquez per Sabelli, mentre in mezzo Strootman al posto di Thorsby. Una vittoria per i rossoblu chiamati domenica prossima, alle 18.30, alla trasferta in casa del Torino all’Olimpico.

Non è andata bene alla Sampdoria che invece venerdì fa un passo indietro perdendo 2-0 contro il Pisa. Un ko frutto di tante disattenzioni e una rosa che ha bisogno di altri innesti di qualità da affiancare a tanti giovani. Per i blucerchiati domenica alle 18.30 altra gara casalinga, stavolta tocca al Venezia.

