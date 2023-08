Carcere di Marassi, sesto giorno di protesta. Un detenuto tenta il suicidio impiccandosi: salvato

Genova. Continua la protesta nel carcere di Marassi a Genova per i rincari sul sopravvitto. La manifestazione, arrivata al sesto giorno consecutivo, è ripresa alle 23.30 di ieri sera ed è durata circa un’ora. È sempre il reparto alta sicurezza dove sono ristretti detenuti per associazione mafiosa a condurre la protesta.

Nel frattempo un detenuto italiano di 35 anni – in carcere per estorsione e maltrattamenti in famiglia – ristretto al centro clinico, durante la protesta dei detenuti ha tentato il suicidio tramite impiccagione. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Penitenziari, che racconta: “Non si è fatta trovare impreparata la polizia penitenziaria che, intervenuta con immediatezza, l’ha salvato staccandolo dal cappio, rianimato in cella dal personale sanitario è stato trapassato d’urgenza al pronto soccorso cittadino.

