Colpito da una scarica elettrica in spiaggia, dopo 46 anni incontra il vigile che gli salvò la vita

Borghetto. Oggi Roberto ha 56 anni, ma le cose sarebbero andate diversamente se nel 1977 Bruno Folco, vigile in servizio a Borghetto Santo Spirito, non gli avesse salvato la vita. A distanza di 46 anni i due protagonisti di questa storia a lieto fine si sono finalmente ritrovati in un incontro carico di emozione e commozione.

La storia è datata 7 luglio 1977, quando Folco salvò di fatto la vita del bimbo, colpito da una violenta scarica elettrica in spiaggia. E lo fece a costo della sua stessa vita, strappandolo alla “morsa” della corrente e svenendo in seguito all’accaduto.

