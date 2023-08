Crolla l’intonaco in una stanza in Via Napoli, 56enne in ospedale

Paura oggi pomeriggio in uno studio di Via Napoli dove una donna di 56 anni è stata raggiunta da alcuni pezzi di intonaco crollati dal soffitto che l’hanno raggiunta a una spalla e a una gamba. Sono subito partiti soccorsi e sul posto è arrivata la Croce rossa della Spezia che ha provveduto a mettere in sicurezza la donna e a trasportarla in codice verde al Sant’Andrea della Spezia. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco per condurre tutte le verifiche del caso: dove e come sia avvenuto il cedimento dal soffitto. Le condizioni della donna non desterebbero particolare preoccupazione.

