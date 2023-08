“L’allerta meteo non sono “Tutto il calcio minuto per minuto”. E’ una cosa molto seria e va assolutamente rispettata per tutelare innanzitutto l’incolumità delle persone”. Così l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che in mattinata – tramite un post su Facebook – ha stigmatizzato le tante critiche ricevute da Arpal sulla propria pagina e lo scetticismo diffuso dopo che le prime ore di oggi erano state caratterizzate da sole e bel tempo e non dai temporali previsti ieri con l’avviso di allerta arancione. Allerta che è stata successivamente prorogata fino alle 15 di domani proprio per l’arrivo della perturbazione su tutta la Liguria.

“I sindaci si comportano di conseguenza – ha sottolineato – applicando le disposizioni contenute nei rispettivi piani di protezione civile che variano da territorio a territorio. Sono concetti semplici che fanno parte della cultura della gestione del rischio e vanno applicati senza discussioni. Se poi non succede nulla molto meglio. Nel frattempo l’atteso passaggio perturbato che sta entrando anche in Liguria, al momento un po’ più lento del previsto, purtroppo sarà molto significativo con fenomeni impattanti sui territori che andrà a colpire e si prolungherà fino alla giornata di domani. Vorrei tantissimo che non succedesse nulla da nessuna parte nonostante l’allerta arancione ma purtroppo credo che non sarà così e ovviamente siamo pronti per ogni evenienza”. L’assessore ha poi rinnovato l’invito a tutta la cittadinanza alla massima attenzione.

L’articolo Giampedrone: “Allerta meteo non è “Tutto il calcio minuto per minuto”, va rispettata per incolumità delle persone” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com