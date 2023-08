Incendio a Toirano, sotto controllo ma non ancora spento

Toirano-Borghetto-Ceriale. Proseguono ancora le operazioni dei vigili del fuoco sull’incendio divampato ieri tra Toirano e Borghetto. Il rogo è ormai “sotto controllo” già dalla tarda mattinata, ma nel momento in cui scriviamo (ore 19.40) non è ancora stato dichiarato ufficialmente “spento”. Probabile che a questo punto si attenda domattina, con una ulteriore lunga nottata di presidio a opera dei vigili del fuoco e dei volontari Aib.

“L’incendio di ieri ci ha preoccupato molto – ha raccontato in giornata il sindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza, con un messaggio pubblico sulla pagina del Comune – Quando sono arrivato sul posto ed ho trovato l’apparato dei soccorsi messo in campo, mi sono rincuorato; tantissimi i volontari di Protezione Civile ed AIB arrivati da tutti i comuni a supporto delle operazioni di coordinamento dei VVFF e dei Carabinieri Forestali, tantissime le telefonate dei sindaci dei comuni limitrofi pronti a dare una mano per contrastare l’incendio che stava minacciando i territori di Borghetto, Toirano e Ceriale, ed un grande interessamento da parte degli Assessori e Consiglieri Regionali che hanno fatto l’impossibile, nonostante alcune criticità legate al vento ed alle condizioni del mare, per far arrivare ben due canadair, a supporto dei due elicotteri, per domare le fiamme”.

