Bergeggi. Tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza per gli occupanti di un Suv che, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato oggi pomeriggio sull’Aurelia tra Bergeggi e Spotorno.

L’incidente si è verificato qualche minuto dopo le 18 sul rettilineo che da Torre del Mare immette in Spotorno. Coinvolti tre mezzi: una Kia Sportage, un furgoncino Fiat e una Range Rover che, nella carambola, si è ribaltata sul fianco sinistro. Illese tutte le persone coinvolte.

