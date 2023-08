Liguria divorata dagli incendi: roghi nel Savonese, nottata di paura per i residenti

Toirano-Borghetto-Ceriale. Nottata di lavoro per vigili del fuoco e volontari ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri tra Toirano e Borghetto con le fiamme che, dopo una “tregua”, hanno ripreso vigore nella serata di ieri, giungendo fino alle alture alle spalle di Ceriale.

Ed è stata, purtroppo, una notte di paura per i residenti della zona, con fiamme alte e visibili anche da grande distanza e decine di chiamate allarmate al 112: per ora, comunque, esclusi pericoli per le abitazioni.

